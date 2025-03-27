Стала известна возможная судьба пропавших в Литве военных США

Пропавшие на границе Литвы американские военные могли заблудиться и попасть на территорию Белоруссии, где их заключили под стражу, заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

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Он предположил, что Минск может обменять солдат на что-либо.

Очень возможно, что они там заблудились и попали на территорию Белоруссии, где были арестованы. И сейчас сидят в СИЗО Белоруссии. Будет их потом Белоруссия обменивать на что-то? — написал Марков.

Ранее бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88 Hercules, на которой передвигались четверо пропавших без вести американских солдат, нашли в Литве в ходе поисковой операции. Транспорт был обнаружен затопленным в водоеме на военном полигоне после совместных усилий американской армии, литовских вооруженных сил и других местных властей.

В гибели солдат США в Литве обвинили Россию и Белоруссию

В СМИ позже появилась информация, что спецслужбы России и Белоруссии заподозрили в причастности к гибели американских солдат во время учений в Литве. Согласно данным источников, эта версия активно обсуждается как в Вашингтоне, так и в Вильнюсе. Подозрения вызваны тем, что инцидент произошел в непосредственной близости к границе с Белоруссией. Однако доказательства не были приведены.