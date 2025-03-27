СМИ: Уолтц может стать козлом отпущения в скандале с перепиской чиновников

Телеканал NBC сообщил, что союзники и советники президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа полагают, что Белому дому необходимо найти «козла отпущения» в скандале с перепиской в мессенджере Signal.

Как отмечает издание, больше всего на данную роль подходит советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«В настоящее время все больше союзников Трампа призывают его уволить Уолтца. Это необходимо для того, чтобы смягчить политические последствия разоблачений», - сообщил NBC.

При этом, по словам источника, некоторые в Белом доме считают маловероятным, что Трамп уволит Уолтца или Хегсета.

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