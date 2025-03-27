Зеленский рассказал, почему согласился на прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что дал согласие на перемирие в расчете на то, что Россия от него откажется, сообщает «Страна.ua».

Украинский лидер признался, что хотел показать странам «глобального Юга» нежелание президента России Владимира Путина завершить конфликт.

Ближний Восток, который всегда рассказывал мне тет-а-тет, в других разговорах, что Путин готов к прекращению огня, к безусловному. Что это Украина не хочет окончания войны, Украина не хочет мира. <…> И я такими шагами ясно показал, что мы готовы к прекращению огня, но вы сейчас увидите, что Путин не готов, — сказал Зеленский.

Зеленский высказался об «унизительном мире» для Украины

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон работает над введением режима прекращения огня на Украине. По ее словам, стороны находятся «на расстоянии вздоха» от сделки.