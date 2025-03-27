Задержанная глава Гагаузии обратилась с призывом к Путину

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии. Обращение опубликовано в Telegram-канале главы Гагаузии.

Евгения Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева вечером 25 марта по обвинению в нарушении финансирования предвыборной кампании в 2023 году. В тот же день в рамках расследования этого же дела были проведены обыски у вице-мэра города Оргеева, отвечавшего за банковские счета избирательной кампании.

По словам Гуцул, ее задержание «по абсурдным и политически мотивированным обвинениям» стало лишь звеном в цепи «масштабной и циничной кампании центральных властей Молдовы по уничтожению Гагаузской автономии».

«Кишинев, пренебрегая всеми принципами демократии и международного права, последовательно и методично разжигает внутреннее противостояние, подавляет инакомыслие, преследует сторонников братских отношений с Российской Федерацией, выставляя это как «угрозу» государству», - подчеркнула она.

Глава Гагаузии призвала президента России «выразить твердую и недвусмысленную поддержку» особому статусу Гагаузской автономии и помочь прекратить политические репрессии в Молдавии.

В Госдуме прокомментировали задержание главы Гагаузии

«От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения», - говорится в заявлении Евгении Гуцул, переданном для публикации через адвокатов.

Ранее спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов также был задержан в аэропорту Кишинева, ему не разрешили вылет на лечение в Турцию. При этом в конце января политик рассказал, что спецслужбы Молдавии оказывают на него давление, требуя обеспечить отставку главы автономии Евгении Гуцул.