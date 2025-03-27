Задержанная глава Гагаузии обратилась с призывом к Путину

Задержанная глава Гагаузии обратилась к Путину с просьбой о помощи
Задержанная глава автономного территориального образования (АТО) Гагаузия в составе Молдавии Евгения Гуцул обратилась с просьбой о помощи к президенту России Владимиру Путину.
Заявление было опубликовано в ее Telegram-канале.
«Мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения», — говорится в обращении Гуцул к российскому лидеру.