Договоренности обречены: американский офицер раскрыл упущение США на переговорах с РФ

Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник заявил, что для разрешения украинского кризиса Вашингтон должен прекратить поставки оружия ВСУ: по мнению Крапивника, в противном случае Россия не поддержит американские предложения. Об этом он рассказал «Царьграду».

Военный эксперт подчеркнул, что России нужно не перемирие, а «полноценный мир, закрепленный в документах». По его мнению, попытки разработать временное решение по Украине не интересуют Москву.

«Любое перемирие, в рамках которого американцы или европейцы все равно будут привозить оборудование и передавать разведданные Киеву, это просто еще один «Минск» или «Стамбульские аккорды», которые ничего не дали», - заявил Крапивник.

Он добавил, что Владимир Зеленский не заинтересован в перемирии, так как хочет удержаться у власти. Крапивник заявил, что Зеленский стал токсичным для американцев, поэтому за прекращением огня последовали бы выборы на Украине и замена Зеленского новым человеком.

«Так что ему просто нужно тянуть резину, и тогда 20 апреля станет серьезным политическим ударом по Трампу, если не будет перемирия, потому что республиканец обещал справиться за сто дней», - отметил Крапивник.

По его мнению, временное прекращение огня больше всего нужно США, но американцы сами вооружают одну из сторон конфликта, что усложняет задачу по урегулированию.

По итогам последней встречи в Эр-Рияде Госдепартамент США сообщил, что Россия и Украина договорились о перемирии в Черном море. Стороны условились «исключить применение силы» на море и не допустить использования коммерческих судов в военных целях.

В Кремле подчеркнули, что перемирие на море начнется только после отмены санкций против Россельхозбанка и российских производителей продовольствия и удобрений. Также стороны договорились разработать меры для реализации 30-дневного прекращения атак по энергетическим объектам.