Стали известны масштабы сокращения Трампом международной помощи США

Американский президент Дональд Трамп сократил международную помощь США в рамках деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) на $27 млрд, пишет газета Politico.

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«Администрация Трампа прекратила действие более 5300 грантов и контрактов, управляемых USAID, на сумму более 27 миллиардов долларов. Документ, отправленный в конгресс США, также показывает, что было сохранено около 900 программ на сумму около 8,3 миллиарда долларов», — говорится в публикации.

Эксперты полагают, что сокращение помощи может привести к тому, что люди по всему миру «начнут заболевать чаще», так как Соединенные Штаты являются «крупнейшим в мире донором в области здравоохранения и гуманитарной помощи».

Отмечается, что демократы из конгресса могут оспорить полномочия администрации президента по данному вопросу.

До этого газета The New York Times писала, что правительство Соединенных Штатов перестает финансировать Глобальный альянс по вакцинам (GAVI).

Ранее сотрудники «Голоса Америки» подали иск в суд на администрацию президента США.