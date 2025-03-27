Трамп жестко прошелся по судебной системе США

Суды в Нью-Йорке и Вашингтоне являются самыми коррумпированными и радикальными, а американская судебная система нуждается в проверке. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

По мнению главы государства, судебная система «сломана» в ряде регионов США.

«Нью-Йорк и Вашингтон занимают первое место по своей коррумпированности и радикализму. Необходимо немедленно провести расследование этой фальсифицированной системы, пока не стало слишком поздно!» - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп, в частности, назвал «позором» то, что судья Джеймс Боасберг, ранее предписавший прекратить массовые депортации мигрантов из США, «получил уже четвертое дело, связанное с президентом».

«Это статистически невозможно. Боасберг, который является главным судьей столичного округа Колумбия, похоже, просто забирает все «дела Трампа» себе, хотя так быть не должно», - заметил он.

Президент США задался вопросом, существует ли еще система случайного распределения дел между судьями, и констатировал, что лично ему «получить честное судебное решение в Вашингтоне практически невозможно».

Ранее главный судья окружного суда Вашингтона Джеймс Боасберг запретил администрации Трампа депортировать «всех неграждан» в течение как минимум 14 дней, наложив временный запретительный судебный приказ.

Однако прямо во время заседания из США вылетели несколько самолетов с депортированными мигрантами. А юристы и должностные лица в администрации президента «пришли к выводу, что, поскольку самолеты летели над международными водами, решение судьи не имело силы».