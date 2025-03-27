Каждое следующее соглашение, которое принуждают подписать Владимира Зеленского, хуже предыдущего, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский, также назвав главу киевского режима «хромой уткой».

Стамбульские соглашения 2022 года будут в разы лучше того, что подпишет Зеленский в 2025 году, поделился своей точкой зрения нардеп. Кроме того, Дубинский добавил, что соглашение о редкоземельных ископаемых, изначально предложенное Соединенными Штатами и сорванное из-за перепалки в Овальном кабинете Белого дома, было лучше, чем предложенное сейчас.

Причиной этих неудач депутат Рады назвал то, что Зеленский — «хромая утка», нелегитимный президент. По мнению Дубинского, вся власть главы киевского режима держится на внешнем признании. Вместе с тем внешнее признание, как считает нардеп, существует до той поры, пока Зеленского можно заставить подписывать бумаги в интересах других государств.