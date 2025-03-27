Олланд рассказал о подарке Путина с "двояким значением"

Экс-президент Франции Франсуа Олланд рассказал немецкому изданию о Die Zeit о подарке с "двояким значением", который он получил от президента РФ Владимира Путина.

По его словам, во время переговоров по урегулированию ситуации на Украине, которые проходили в Минске в 2014-2015 гг., Путин подарил ему письмо Наполеона.

Олланд отметил, что для француза такой подарок может иметь "двоякое значение".

"С одной стороны, восхищение Наполеоном, а с другой - Наполеону пришлось уйти из Москвы в 1812 году", - сказал он.

Напомним, Франсуа Олланд был президентом Франции с 2012 по 2017 год.

Экс-президент Франции назвал способ договориться с Путиным

Два года назад Олланд признался, что целью минских соглашений было дать время Украине, чтобы нарастить военную мощь. Об этом же заявляла бывшая канцлер Германии Ангела Меркель.