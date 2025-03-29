Трамп готовится объявить новые пошлины на импорт в США

Соединенные Штаты вскоре введут пошлины на импорт в страну фармацевтической продукции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

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Американский президент пояснил, что официальное объявление о новых пошлинах будет сделано в скором времени. Трамп подчеркнул, что эта мер направлена на то, чтобы вернуть производство лекарств и фармацевтической продукции в Соединенные Штаты.

«Но этого будет достаточно, чтобы фармацевтические компании, производители лекарств перенесли производство в нашу страну. Я больше не хочу полагаться в этом вопросе на другие государства, как это было во время COVID-19», — заявил Трамп.

Трамп заявил, что вскоре введет пошлины на фармацевтическую продукцию

При этом, как добавил американский президент, он готов к заключению сделок насчет пошлин с другими странами-производителями фармацевтической продукции, например, с Британией — но только в том случае, если эти сделки принесут прибыль Соединенным Штатам.

О том, что президент США Дональд Трамп хочет ввести пошлины на лекарственные препараты из стран-членов Евросоюза, первым сообщило издание Politico.

Ранее Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики.