США грозит дефицит туалетной бумаги из-за решения Трампа

Агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты Америки рискуют столкнуться с проблемами в производстве туалетной бумаги.

Уточняется, что это может произойти из-за введенных Дональдом Трампом пошлина канадские пиломатериалы.

«Пошлины на пиломатериалы их хвойных пород древесины, которые ввел Трамп, могут нарушить цепочку поставок туалетной бумаги», - отмечает агентство.

Напомним, что администрация президента США планирует удвоить пошлины на канадскую хвойную древесину.