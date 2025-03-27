Конгрессвумен Грин грубо ответила на вопрос о утечке сообщений Signal

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин резко отреагировала на вопрос британской журналистки о скандале с утечкой информации из Signal и посоветовала ей вернуться в Британию.

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин оказалась в центре внимания после скандального ответа британской журналистке, сообщает «Царьград». Вопрос касался утечки информации из мессенджера Signal, где обсуждались возможные удары США по хуситам.

Грин, известная своей резкой риторикой, посоветовала репортеру «вернуться в свою страну» и освещать внутренние проблемы, такие как миграция.

«Нам плевать на ваше мнение и ваши репортажи», – заявила она, намекая на проблемы Британии.

В ответ на попытку журналистки задать новый вопрос, Грин прервала ее, акцентировав внимание на миграционных проблемах в Британии. Она обвиняла журналистку в лицемерии.

«Вам не все равно на людей из вашей страны? А как насчет всех женщин, которых насилуют мигранты?.. Мне плевать на ваши фейковые новости», – заявила Грин.

Ранее американская организация American Oversight подала иск в суд против пяти членов кабинета Дональда Трампа за использование зашифрованного мессенджера Signal для обсуждения служебных дел.

Сообщалось, что члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждались военные планы по операции против хуситов в Йемене.

Газета ВЗГЛЯД также писала, что утечка из секретного чата Белого дома вскрывает главный конфликт внутри Запада.