Трамп поменял подход к Гренландии после скандала с утечкой чата

Президент США Дональд Трамп поменял свой подход к Гренландии после скандала с утечкой чата Белого дома в мессенджере Signal. Об этом сообщает газета The Hill.

«Запланированные на эту неделю поездки в столицу Гренландии Нуук и гонки на собачьих упряжках были отменены в пользу более ограниченной поездки для посещения американских военных объектов на острове», — уточняет издание.

В свою очередь, министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал отмену поездки «очень позитивным» изменением.

Ранее стало известно, что европейские страны начали сомневаться в безопасности обмена разведывательными данными с США после скандала с участием главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в секретной дискуссии в мессенджере Signal.