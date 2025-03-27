Владимир Зеленский пожаловался, что Киеву мешают заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

«Я считаю, что Уиткофф действительно очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на Россию», — цитирует его The Telegrapf.

Ранее Уиткофф заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что для окончательного прекращения огня на Украине существуют условия, которые потребуются России.

Зеленский рассказал о «большом соглашении», предложенном США

При этом он отметил, что обсуждение гарантий безопасности для Украины остаётся открытым.