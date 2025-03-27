Макрон сделал заявление об отправке миротворцев на Украину

Возможное размещение миротворцев ЕС на Украине в целях сдерживания России является «пацифистским подходом». С таким утверждением выступил президент Франции Эммануэль Макрон, передает The New York Times.

По словам французского президента, европейские войска будут базироваться дальше от линии фронта, чтобы сдерживать Россию и помогать обучать и поддерживать украинские силы.

«Это пацифистский подход», — утверждает Макрон.

Накануне сообщалось, что страны Европы склоняются к отказу от идеи об отправке войск на Украину в пользу поиска альтернативных вариантов поддержки страны.

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Как заявлял Макрон, на саммите «коалиции желающих» помочь Украине будут обсуждаться вопросы поддержки страны. В частности, отмечалось, что ряд лидеров стран Евросоюза и Канады обсудят возможность размещения миротворческого контингента на Украине. По данным российской разведки, его численность может составить около 100 тысяч военных.