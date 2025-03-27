Зачем Меган Маркл на самом деле уехала жить в США

Восстановить репутацию у Меган Маркл получится разве что с помощью родственников супруга, которым она дала понять предельно ясно, что не хочет иметь с ними ничего общего. Тем не менее герцогиня Сассекская не сидит сложа руки, особенно в последнее время, выпуская один проект за другим. Все они, скажем так, не слишком успешны — переезжая в США, актриса рассчитывала на иной уровень жизни.

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Разбогатеть Меган хотела ещё до свадьбы с принцем Гарри, но вскоре поняла, что не она распоряжается королевским капиталом. Известно, что при жизни Елизаветы II бюджетом семьи распоряжался принц Чарльз, а когда он стал королём, управление фондами перешло к его сыну.

«Когда Маркл поняла, что Уильям и Кейт в конечном итоге будут сами решать, сколько им платить, она сказала Гарри: „Нам нужно убираться отсюда“», — рассказал инсайдер The Sun.

Вторая попытка разбогатеть была у Меган после переезда в США. По словам источника из таблоида, она рассчитывала стать миллиардершей. Маркл была уверена, что для популярности и всех бонусов достаточно выйти замуж за принца.

«Она хочет иметь личный самолёт и жить богатой жизнью. Считается, что если ты выйдешь замуж за принца Англии, то у тебя будет частный самолёт и тот образ жизни, о котором ты мечтаешь», — отметил источник.

Ранее стало известно, почему Меган Маркл отказали в регистрации лайфстайл-бренда даже после его переименования. Генеральный директор Netflix однако не считает, что супруга принца Гарри неудачница.