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Макрон намерен позвонить Трампу после саммита в Париже, пишут СМИ

После саммита в Париже, где обсудят гарантии безопасности для Украины, президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить американскому президенту Дональду Трампу. Он планирует проинформировать американского лидера о том, что Европа может сделать для Киева, а также потребовать "обязательств" от России, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

"Макрон планирует позвонить Трампу после саммита, чтобы проинформировать его о том, что Европа может сделать, и потребовать, чтобы Россия взяла на себя обязательства, поддающиеся проверке", - говорится в сообщении.

США необходима Гренландия, заявил Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США необходима Гренландия для обеспечения как национальной, так и международной безопасности. Он также отметил, что это отвечает интересам самой Дании, сообщает РИА Новости.

"Нам нужна Гренландия, и миру нужно, чтобы Гренландия была у нас, включая Данию. Дании нужно, чтобы Гренландия была у нас", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

Президент США отметил, что речь идет о сдерживании угроз со стороны таких стран, как Китай и Россия.

Захарова рассказала о сложной ситуации в отношениях с США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о крайне сложной ситуации между Россией и США. По ее словам, нужно учитывать, сколько лет предыдущие администрации США разрушали двусторонние отношения с Россией, сообщает РИА Новости.

"Как любой посол, который направляется и утверждается президентом на эту должность, реализует российский внешнеполитический курс в стране пребывания. В этом конкретном случае, конечно, ситуация крайне сложная, учитывая, что столько лет предыдущие американские администрации разрушали эти двусторонние отношения", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, какие задачи стоят перед новым российским послом в Вашингтоне Александром Дарчиевым.

Британия сократила число своих военных в Эстонии

Великобритания сократила число своих военнослужащих, размещенных в Эстонии, с 1650 до одной тысячи, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Times.

"Источники в министерстве обороны заявили, что у Соединенного Королевства около тысячи британских военнослужащих в Эстонии - сокращение на 650 военнослужащих с апреля 2022 года, когда в Эстонии было 1650 военных. Один местный источник также подтвердил, что в стране находится менее 10 британских танков Challenger в дополнение к другой бронетехнике", - сообщает газета.

Зеленский потерял контроль над частью ВСУ, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что президент Украины Владимир Зеленский потерял контроль над частью ВСУ. Речь идет о подразделениях, преимущественно состоящих из националистов и иностранных наемников, сообщает РИА Новости.

"Недоговороспособность Зеленского кроется в полном отсутствии с его стороны контроля за частью ВСУ, преимущественно состоящей из заклятых нацистов и иностранных наемников, пребывающих под непосредственным командованием британцев", - сказал Шеремет.

По словам депутата, все попытки договориться с Зеленским о мире являются напрасно потраченным временем, так как он зациклен на продолжении военного конфликта.