На Западе сообщили печальные для Украины новости

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети заявил, что коалиция желающих, призванная оказывать поддержку Украине, спустя десять дней после создания начала разваливаться.

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Отметим, что таким образом журналист прокомментировал заявления о том, что ключевые страны данной коалиции Франция и Великобритания в настоящий момент отходят от идеи размещения военнослужащих на территории Украины в пользу поставок оружия.

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«Десять дней продержалась коалиция желающих», - отметил Боуз.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются создать коалицию желающих - группу стран, которые готовы разместить миротворцев на Украине.