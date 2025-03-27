Bloomberg: Макрон хочет рассказать Трампу, что Европа может сделать для Киева

Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита в Париже, где будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, намерен рассказать американскому лидеру Дональду Трампу, что Европа может сделать для Киева. Об этом пишет Bloomberg.

«Макрон планирует позвонить Трампу после саммита, чтобы проинформировать его о том, что может сделать Европа», — говорится в материале.

Кроме того он может потребовать «обязательств» от России.

Ранее Макрон заявил, что знает, как привлечь внимание Трампа.

Он также анонсировал выделение Украине €2 млрд военной помощи.