Bloomberg: Макрон хочет рассказать Трампу, что Европа может сделать для Киева

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Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита в Париже, где будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, намерен рассказать американскому лидеру Дональду Трампу, что Европа может сделать для Киева. Об этом пишет Bloomberg.

Bloomberg: Макрон хочет рассказать Трампу, что Европа может сделать для Киева
© РИА Новости

«Макрон планирует позвонить Трампу после саммита, чтобы проинформировать его о том, что может сделать Европа», — говорится в материале.

Кроме того он может потребовать «обязательств» от России.

Ранее Макрон заявил, что знает, как привлечь внимание Трампа.

Он также анонсировал выделение Украине €2 млрд военной помощи.

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