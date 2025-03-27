Трамп объяснил, зачем США нужна Гренландия

США необходима Гренландия для обеспечения безопасности. И, более того, это отвечает интересам самой Дании. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

«Нам нужна Гренландия, и миру нужно, чтобы Гренландия была у нас, включая Данию. Если посмотреть на корабли у берегов Гренландии — это Китай, Россия. Мы должны быть там. Если нас там нет, мы не можем говорить о национальной или международной безопасности», — цитирует Трампа РИА Новости.

Трамп заявил, что Гренландия "будет чем-то в будущем" США

Ранее Трамп уже предлагал значительные финансовые инвестиции для присоединения острова к США, обещая экономическое процветание и новые рабочие места. Также Трамп упоминал о возможности использования силы для достижения этой цели, что вызвало тревогу среди европейских союзников.