Трамп объяснил, зачем США нужна Гренландия

Ura.Ru

США необходима Гренландия для обеспечения безопасности. И, более того, это отвечает интересам самой Дании. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

Трамп объяснил, зачем США нужна Гренландия
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«Нам нужна Гренландия, и миру нужно, чтобы Гренландия была у нас, включая Данию. Если посмотреть на корабли у берегов Гренландии — это Китай, Россия. Мы должны быть там. Если нас там нет, мы не можем говорить о национальной или международной безопасности», — цитирует Трампа РИА Новости.

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Ранее Трамп уже предлагал значительные финансовые инвестиции для присоединения острова к США, обещая экономическое процветание и новые рабочие места. Также Трамп упоминал о возможности использования силы для достижения этой цели, что вызвало тревогу среди европейских союзников.