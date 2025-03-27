Еврокомиссия: вывод войск России с Украины может быть условием отмены санкций

RT на русском

Вывод российских войск с территории, которую в Евросоюзе считают украинской, может быть условием отмены санкций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Еврокомиссия: вывод войск России с Украины может быть условием отмены санкций
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«Безусловный вывод всех российских вооружённых сил со всей территории Украины стал бы одним из основных условий для изменения или отмены санкций», — говорится в заявлении.

Макрон назвал условия снятия антироссийских санкций

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что санкции с России снимут при возврате к «признанным» границам Украины.

Кроме того, в ЕС заявили, что собираются усиливать антироссийские санкции.

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