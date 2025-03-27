Еврокомиссия: вывод войск России с Украины может быть условием отмены санкций

Вывод российских войск с территории, которую в Евросоюзе считают украинской, может быть условием отмены санкций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

«Безусловный вывод всех российских вооружённых сил со всей территории Украины стал бы одним из основных условий для изменения или отмены санкций», — говорится в заявлении.

Макрон назвал условия снятия антироссийских санкций

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что санкции с России снимут при возврате к «признанным» границам Украины.

Кроме того, в ЕС заявили, что собираются усиливать антироссийские санкции.