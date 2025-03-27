Раскрыты последствия отказа Зеленского от прямых переговоров с Россией

Запрет Владимира Зеленского на прямые переговоры с Россией дорого обойдётся Украине, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его мнению, этот указ приводит к тому, что Украина существенно снижает свои возможности на переговорах.

Кроме того, депутат добавил, что отказом от проведения выборов Зеленский ещё сильнее усложнил для Украины проведение прямых переговоров, в том числе из-за юридической неопределённости его статуса.

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Из-за подобных решений Киеву теперь необходим гарант на переговорах, которому придётся платить за организацию процесса по заключению соглашения.

«На сегодня это плата стала космически высокой: миллионы людей, территории, АЭС, полезные ископаемые, порты», — написал Дубинский в Telegram-канале.

Ранее Зеленский, до сих пор не отменивший указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что для Киева встреча с Москвой «не будет большой проблемой».