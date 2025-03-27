Трамп допустил ослабление пошлин против Китая при успешной сделке по TikTok

Власти США могут смягчить пошлины на товары из Китая, если сделка по соцсети TikTok окажется успешной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лидера США Дональда Трампа.

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"Каждый процент пошлины приносит нам больше, чем TikTok. Если это поможет нам заключить хорошую сделку – почему бы и нет", – сообщил Трамп журналистам.

Трамп: TikTok снова доступен в США

Глава Белого дома добавил, что данная сделка будет в интересах Соединенных Штатах. По словам Трампа, у него есть возможность продлить срок заключения договора в случае необходимости.

TikTok перестал работать в США 19 января. При попытке зайти в приложение у пользователей появлялось уведомление о том, что в стране вступил в силу закон, запрещающий работу соцсети.

Вскоре Трамп пообещал издать указ о паузе в исполнении данного закона. Получив соответствующие гарантии, администрация TikTok начала восстанавливать работу сервиса в США.

21 января глава Белого дома подписал исполнительный указ о TikTok, который предполагает владение американской компанией половиной соцсети.