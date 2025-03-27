Венгерский аналитик Золтан Кошкович в соцсети X раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы влиянии России на команду президента США Дональда Трампа и некоторых людей в Белом доме.

«Украинцы хотят положить конец войне, и президент США знает это», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что военно-политическая элита и президент не хотят завершения конфликта, поскольку это может грозить их выживанию.

Зеленский назвал Трампа самым сильным

Ранее Зеленский заявил, что России удалось оказать влияние на команду президента США Дональда Трампа и ухудшить позиции Киева.