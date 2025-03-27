Зеленский оценил свои перспективы в сравнении с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский представил возраст в качестве своего «конкурентного преимущества» в сравнении с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на France Télévisions.

Украинский политик призвал верить в его успех.

Зеленский увидел в заявлениях Путина готовность отказаться от перемирия

«Я младше Путина, делайте ставки на меня. Мои перспективы лучше», — оценил он и назвал возраст своим преимуществом.

Ранее Зеленский отреагировал на заявление российского лидера о том, что он «нелегитимен», чтобы подписывать мирные соглашения с Россией. Зеленский назвал себя сильным лидером, которого якобы боится Путин.