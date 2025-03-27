Президент Украины Владимир Зеленский пытается саботировать мирное урегулирование, которое инициирует США, считает депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут. Об этом он заявил в интервью RT.

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По его мнению, Зеленский понимает, что если президент США Дональд Трамп «копнет, куда ушли и как отмывались деньги американских налогоплательщиков», то украинскому лидеру «конец». Бут выразил уверенность, что будут предприняты попытки сорвать мирные договоренности и «свалить это на Россию».

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Ранее Зеленский заявил, что сценарий с принудительным урегулированием конфликта будет очень депрессивным для Украины. Он отметил, что принуждение было бы предательством для страны, и выразил уверенность, что союзники Киева на это не пойдут.