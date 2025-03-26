В Нью-Йорк прилетел правительственный борт из России

Правительственный борт России приземлился в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке на фоне информации об отправке нового посла РФ Александра Дарчиева в США. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, самолет приземлился в Нью-Йорке около 16:10 по местному времени (23:10 по московскому времени). Согласно информации Flightardar, борт прилетел в США из аэропорта Санкт-Петербурга «Пулково». Туда он прибыл из правительственного аэропорта «Внуково-2» в Москве. Позже он отправится в аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Дарчиев прибудет в Вашингтон 26 марта.