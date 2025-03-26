Киев сам виноват в том, что крымчане предпочли стать частью России. Об этом заявил бывший начальник Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк, передает РИА Новости.

По его мнению, Крым «отошел» РФ, потому что им никто не занимался, «все строили свои поместья, отели». Вовк уверен, что крымчане могли остаться гражданами Украины, если бы киевский режим не допускал ошибки в их отношении.

«Мы сами виноваты», — заключил он.

Ранее американские СМИ сообщали, что Белый дом рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении конфликта на Украине. Отмечается, что в одном из вариантов Вашингтон призовет ООН признать полуостров частью РФ.