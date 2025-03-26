В США заявили, что никто не будет удовлетворен соглашением о мире на Украине

Ни Россия, ни Украина не будут полностью удовлетворены итоговым соглашением о мире. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. Его слова приводит telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

«Ни Россия, ни Украина не будут полностью удовлетворены итоговым соглашением о мире. Территориальные вопросы — самая трудная часть решения украинского конфликта», — сказал Келлог.

Келлог раскрыл самую «сложную» часть переговоров РФ и США

Келлог также отметил, что обсуждение моратория на удары в Черном море было «самой простой частью» переговорного процесса. Он предостерег, что следующие этапы будут «по-настоящему сложными».

Назначение Кита Келлога спецпосланником по Украине вызвало недовольство России из-за его проукраинской позиции. Однако, несмотря на это, Келлог активно участвует в переговорах и разработке мирного плана, предлагая условия, которые включают начало диалога между Киевом и Москвой.