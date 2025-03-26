Келлог раскрыл самую «сложную» часть переговоров РФ и США

Обсуждение безопасного судоходства в Черном море было самой простой частью переговоров России и США, самыми сложными станут территориальные вопросы. Об этом заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог, передает «Смотрим».

По его словам, США начали именно с черноморской инициативы, потому что «это было проще всего».

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«Остальные шаги будут действительно сложными — речь идет о территориальных вопросах, ударах по городам и ракетных обстрелах с обеих сторон», — добавил Келлог, пояснив, что сложность заключается в различиях того, кто обладает контролем нал землями юридически и фактически.

Спецпосланник выразил уверенность, что итоговым соглашением не будет удовлетворена ни одна из сторон конфликта.