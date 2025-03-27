Макрон рассказал о действиях миротворцев в случае нападения на них

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миротворческие силы, которые Запад хочет направить на Украину, смогут дать «военный ответ» в случае нападения. Об этом сообщается официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

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Президент Франции отметил, что военных не будут размещать на линии фронта, они не будут участвовать в конфликте с российскими солдатами.

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Макрон подчеркнул, что миротворцы будут находиться там, чтобы реагировать и отвечать, согласно решению главнокомандующего.

Накануне сообщалось, что страны Европы склоняются к отказу от идеи об отправке войск на Украину в пользу поиска альтернативных вариантов поддержки страны.

Как заявлял Макрон, на саммите «коалиции желающих» помочь Украине будут обсуждаться вопросы поддержки страны. В частности, отмечалось, что ряд лидеров стран Евросоюза и Канады обсудят возможность размещения миротворческого контингента на Украине. По данным российской разведки, его численность может составить около 100 тысяч военных.

Ранее Китай опроверг сообщения об отправке миротворцев на Украину.