Макрон назвал условия снятия антироссийских санкций

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции с России снимут, если она «вернется к международно признанным границам Украины». Об этом он рассказал на брифинге, который транслируется в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.

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По словам политика, он поддержит концепцию «мир через силу», которую предложил президент США Дональд Трамп. Как отметил Макрон, она не означает снятия санкций.

Макрон принял решение о помощи Украине после встречи с Зеленским

Он назвал условием снятия ограничений «возврат к международно признанным границам Украины».

Ранее Макрон заявил, что Франция выделит Украине дополнительные два миллиарда евро и вооружения.