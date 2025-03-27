Рубио: условия России по мораторию в Черном море включали снятие санкций ЕС

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что условия России по мораторию в Чёрном море включали снятие европейских санкций.

«Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они относятся к Европейскому союзу», — цитирует его РИА Новости.

Еврокомиссия: вывод войск России с Украины может быть условием отмены санкций

По словам Рубио, Вашингтон оценит, как прошли встречи с представителями Украины и России, сравнит их условия и представит американскому президенту Трампу, который примет решение о дальнейших шагах.

Ранее Рубио заявил, что режим антироссийских санкций придётся пересматривать в рамках переговоров.