Генсек НАТО пригрозил Путину и пообещал "сокрушительную реакцию"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пригрозил президенту России Владимиру Путину и пообещал «сокрушительную реакцию» любому, кто осмелиться напасть на страны «грозного альянса» НАТО. Заявление он сделал в среду, 26 марта.

По словам Рютте, если «кто-то подумает, что сможет безнаказанно атаковать Польшу или любого другого союзника, он столкнется с полной мощью этого грозного альянса».

Также генсек НАТО заявил, что реакция блока будет «сокрушительной».

«Это должно быть очень ясно Владимиру, который Путин, и любому другому, кто хочет нас атаковать», - пригрозил Рютте.

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Ранее генсек НАТО заявил, что «наиболее серьезной угрозой» для стран — участниц Североатлантического альянса якобы продолжает быть Россия.

Также ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила с резким заявлением в адрес президента России. Дипломат заявила, что страны Запада не должны быть «ослеплены» российским лидером.