Рубио назвал переоценку архитектуры санкций путем решения конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для урегулирования украинского конфликта потребуется переоценка глобальной архитектуры санкций.

Рубио рассказал, что снятие санкций, объявленных против России Евросоюзом, является одним из условий, выдвинутых российской стороной по мораторию на удары в черном море.

Путь к завершению вооруженного конфликта, по словам Рубио, не будет быстрым.

Вашингтон продолжает консультации с Москвой, сказал Рубио.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года говорил о снятии санкций против РФ, а также о том, что Украина должна обязаться быть нейтральной и внеблоковой страной, как одних из условий, выполнение которых необходимо для обсуждения урегулирования конфликта.

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