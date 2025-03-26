Американец нашел в Львове клад по карте, нарисованной его отцом

Американец польского происхождения обнаружил семейный клад, следуя по нарисованной отцом карте. Перед Второй мировой войной родители 72-летнего Яна Глазевски жили во Львове, который тогда принадлежал Польше. С началом войны они эмигрировали в США, закопав семейные ценности в лесу недалеко от своего дома перед отъездом.

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Много лет спустя мужчина передал своему сыну самодельную карту с указанием места, где был спрятан клад.

Глазевски начал поиски оставленных во Львове ценностей в 2019 году. К тому времени дома уже не существовало, но карта помогла ему найти фундамент. Для уточнения местоположения ему пришлось обследовать территорию с металлодетектором.

В итоге Глазевски откопал спрятанную шкатулку, внутри которой оказались украшения его матери, крестильная ложка с выгравированными фамильными инициалами и другие личные вещи, связанные с его семейной историей.

— Найти эти драгоценности было все равно что прикоснуться к наследию моей матери, которое хранилось во времени. Это было похоже на исполнение детской мечты найти сокровище. Но более важно, что я исполнил обещание, данное отцу, — приводит слова американца издание Daily Mirror.

В начале декабря 2024 года журналист и кладоискатель из Австрии по имени Буркхарт Лист нашел около 800 картин из коллекции Ференца Хатвани, украденных немецкими нацистами в годы Второй мировой войны.