В Австралии сенатор принесла на заседание парламента мертвую рыбу

Сенатор от партии зеленых Сара Хансон-Янг принесла на заседание австралийского парламента мертвую рыбу в знак протеста против закона о лососевых фермах в заливе в штате Тасмания, внесенном в список объектов культурного наследия. Об этом сообщает News.com.

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Албаниз пообещал принять закон о защите лососевых ферм в гавани Маккуори, которая включена в список объектов всемирного наследия. Данная инициатива вызвала бурные дебаты в парламенте. Противники закона считают, что загрязнение окружающей среды в результате деятельности рыбной промышленности поставит под угрозу популяцию тасманского ската, который итак находится на грани исчезновения.

Во время своего выступления в парламенте Хансон-Янг обвинила правительство в уничтожении мер по защите окружающей среды ради поддержки «токсичной и загрязняющей ее лососевой промышленности». В какой-то речи она достала лосося без головы, завернутого в пакет, и стала им размахивать.

«Неужели накануне выборов вы продали свои экологические принципы за гнилого, вонючего лосося, обреченного на вымирание?» — обратилась сенатор к своему коллеге, представляющему министра окружающей среды.

Председатель Сената Сью Лайнс потребовала от Хансон-Янг немедленно убрать «реквизит», напомнив о запрете на подобные действия в зале заседаний.