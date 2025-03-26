В НАТО окончательно определились с членством Украины

Украина не вступит в НАТО после окончания мирных переговоров о завершении вооруженного конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает агентство Reuters.

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«Мы неоднократно заявляли, что Украина станет членом альянса, также подтвердили ее необратимый путь в НАТО на последнем саммите в Вашингтоне (...) Мы никогда не обещали Украине, что она станет членом НАТО в контексте мирных переговоров», — рассказал руководитель военного блока.

В Раде прокомментировали стремление Украины в НАТО

Рютте также добавил, что ситуация идет о краткосрочной перспективе, но в будущем ситуация вокруг членства Киева может измениться.

Ранее Рютте заявил, что Россия якобы продолжает быть «наиболее серьезной угрозой» для стран-участниц альянса. Он подчеркнул, что Москва вкладывает «большие экономические ресурсы» в развитие своей оборонной промышленности, что приводит к усилению военных возможностей.