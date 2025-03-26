Мэр Риги наградил учителя, заставлявшего русских детей вставать под гимн Украины

Мэр Риги Вилнис Кирсис в среду, 26 марта, наградил преподавателя истории бывшей русской гимназии Андрейса Васильевса, который заставлял школьников вставать под гимн Украины и снимал происходящее на телефон.

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После того как учащиеся зафиксировали действия учителя на камеру и сообщили о них родителям, многие латвийские общественные деятели пытались обратить внимание руководства школы и города на произошедшее, чтобы преподавателя сняли с должности.

В результате Вилнис Кирсис принял решение представить Васильевса к награде.

— Спасибо учителю <...> за сильную нравственную позицию, которую он передает и учит своих учеников! — написал мэр столицы Латвии на своей странице в соцсети X, прикрепив к публикации свою фотографию с награжденным учителем.

26 февраля об инциденте сообщил журналист Александр Стефанов. По его словам, многие родители фактически униженных школьников не стали писать жалобы из-за того, что побоялись возможных последствий для себя и своей семьи. Кроме того, Стефанов попросил депутата Елгавской думы Андрея Пагора, который первый обратил внимание на случившееся, направить обращение в Министерство образования и другие структуры.