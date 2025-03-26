Рютте заявил о безальтернативности для Европы «ядерного зонтика» США

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы «ядерному зонтику» США. Его слова приводит РИА Новости.

Рютте назвал «важным то, что США неоднократно заявляли о приверженности и НАТО и трансатлантической безопасности».

«У Европы нет альтернативы ядерному зонтику Соединенных Штатов», — добавил он.

Также генсек раскрыл темы переговоров на саммите НАТО в Гааге, который пройдет в конце июня. По его словам, на встрече члены альянса возьмут на себя «новые обязательства на базе целей по ПВО, ПРО и ракетам большой дальности».

Кроме того Рютте высказался о перспективах вступления Украины в НАТО. Он отметил, что она не станет членом альянса по итогам мирных переговоров, но это может произойти в долгосрочной перспективе.