Зеленский прибыл во Францию на встречу с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает издание «Общественное» в Telegram-канале.

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По его словам, у украинского лидера запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Какие вопросы в ходе переговоров обсудят политики, не уточняется.

20 марта Зеленский отказал в общении позвонившему ему Макрону. Украинский лидер объяснил французскому коллеге, что находится на брифинге, и пообещал перезвонить через 15-20 минут. Он также рассказал, что общается с Макроном ежедневно.