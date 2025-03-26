В Евросоюзе назвали условие для отмены санкций против России

Официальный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер назвала условие для снятие санкций с России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

По словам Хиппер, главным условием для снятия санкций с России является вывод всех российских военных сил с территории Украины. При этом она подчеркнула, что Евросоюз будет обращать внимание не на слова, а на действия российской стороны.

Стало известно об отказе ЕС снимать санкции с Россельхозбанка

«Опыт показывает, что о России нужно судить по ее действиям, а не по словам. <...> Россия должна продемонстрировать подлинную политическую волю», — заявила она.

Ранее Евросоюз отклонил требование России снять санкции с Россельхозбанка, что является условием возвращения к Черноморской инициативе.