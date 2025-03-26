Сийярто прокомментировал слова Ушакова об урегулировании на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает более чем обнадеживающими слова, которые он услышал в Москве от помощника президента России Юрия Ушакова относительно перспектив урегулирования конфликта на Украине.

Встреча между ними состоялась во время визита венгерского министра в российскую столицу.

"Юрий Ушаков регулярно встречается со своим американским коллегой и входил в российскую делегацию на переговорах в Саудовской Аравии. То, что я услышал от него, более чем обнадеживает. И Россия, и Соединенные Штаты садятся за стол переговоров с обоюдными добрыми намерениями, поэтому у нас по-прежнему есть надежда, что переговоры могут привести к длительному, устойчивому прекращению огня и миру [на Украине]", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава МИД Венгрии заявил о «хороших новостях» во время визита в РФ

Сийярто сопроводил эту публикацию фотографией, сделанной во время встречи с Ушаковым в Москве. В то же время он не привел каких-либо других подробностей их беседы. Накануне визита в Москву венгерский министр говорил, что рассчитывает обсудить с российскими официальными лицами перспективы урегулирования украинского конфликта. По его словам, "самый важный вопрос для Венгрии сейчас состоит в том, когда вернется мир в Центральную Европу".