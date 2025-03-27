Генсек НАТО рассказал о судьбе пропавших в Литве американских военных

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что четыре военнослужащих США погибли в ходе учений в Литве. Об этом сообщает Associated Press.

Он подчеркнул, что по факту произошедшего не так много информации, поэтому в альянсе не знают деталей. Рютте добавил, что случившееся — это ужасные новости.

Агентство со ссылкой на американское военное командование отмечает, что во время плановых учений произошел несчастный случай.

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До этого командование армии США в Европе заявило, что под водой обнаружило бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.

26 марта сообщалось, что в городе Пабраде в Литве после учений пропали четверо американских военных, а также топливо для гусеничного транспорта и автомобиль.

Военные из первой бригады третьей пехотной дивизии во время инцидента участвовали в запланированных тактических учениях, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Литва готова отправить свои войска на Украину.