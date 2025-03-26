Эрдоган раскрыл планы Турции о ядерном реакторе

Турция планирует разработать отечественный ядерный реактор и создать ядерный технопарк. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

По его мнению, реализация данных планов станет важным шагом в укреплении позиций страны на рынке ядерной энергетики.

«В области энергетики Турция планирует создать ядерный технопарк и разработать собственный модульный ядерный реактор», — сказал Эрдоган во время выступления на презентации Стратегии развития промышленности и технологий до 2030 года в президентском комплексе в Анкаре.

Осенью 2024 года Минэнерго Турции сообщало о том, что готовность первого реактора АЭС «Аккую» превысила 90%. Анкара рассчитывает начать получать с него электричество в 2025 году.