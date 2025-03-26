Народ Армении не должен больше выступать за присоединение Карабаха к республике. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает РИА Новости.

Он заявил, что Армения не должна продолжать карабахское движение, стартовавшее в 1988 году за присоединение Нагорного Карабаха к стране. По его словам, это движение ранее использовалось, чтобы препятствовать становлению армянской государственности.

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Пашинян добавил, что Ереван допускает обсуждение вопроса роспуска Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. При этом власти Армении откладывают этот вопрос, так как хотят быть уверенными в том, что Баку не начнет движение, связанное с так называемым «Западным Азербайджаном», которым в Азербайджане называют территорию Армении.

Ранее Пашинян сообщил, что целью новой конституции Армении является избавление от реликтового поведения безгосударственной нации. Пашинян объяснил проведение конституционного референдума в стране необходимостью избавиться от недостатка легитимности предыдущих референдумов.