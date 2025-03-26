Эксперт объяснил отказ делегации из США от контактов с жителями Гренландии

Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал визит американской делегации в Гренландию, а также объяснил отказ чиновников из США от запланированного ими ранее общения с местным населением.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что отправится в Гренландию на этой неделе. Первоначально планировалось, что поездку совершат вторая леди Уша Вэнс и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц. Однако впоследствии визит был пересмотрен, и было решено, что Вэнс посетит базу Питуффик, расположенную за полярным кругом, чтобы обсудить вопросы арктической безопасности и встретиться с американскими военнослужащими. Вместе с тем планировалось, что Уша Вэнс и один из ее сыновей посетят традиционные гонки на собачьих упряжках в Сисимиуте. Однако от этой идеи также было решено отказаться, несмотря на заявления о получении приглашений.

Визит американской делегации – это продолжение политики президента Дональда Трампа по включению Гренландии в состав США или в зону влияния Вашингтона. При этом, полагаю, изменение программы визита и отказ от встреч с людьми связан с желанием Вашингтона достичь определенных договоренностей с Копенгагеном. Ведь встречи с представителями общественности – это путь к референдуму и, по сути, к прямому конфликту с Данией. Через референдум США могли бы получить контроль над островом, но, видимо, на данном этапе администрация Трампа решила пойти по пути переговоров. Именно благодаря переговорам она рассчитывает выполнить поставленные перед собой задачи, то есть получить контроль над Гренландией. Соответственно, встречи с представителями гренландской общественности помешали бы переговорному процессу между США и Данией. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Если переговоры Вашингтона и Копенгагена не принесут нужного американцам результата, то администрация Трампа может вернуться к идее взаимодействия с обществом Гренландии, добавил эксперт.

«Помимо встреч американских чиновников с жителями острова, там может начаться соответствующая агитация, и исключать вариант проведения референдума в Гренландии нельзя», - отметил он.

Эксперт также ответил на вопрос о роли супруги американского вице-президента Уши Вэнс, которая должна была встречаться с жителями острова, в администрации Трампа.

«Уша Вэнс – это не просто жена одного из соратников Трампа, а член его команды единомышленников и его доверенное лицо. А в новой конфигурации американской власти приближенным к президенту лицам поручаются те или иные задачи, которые те могут выполнять формально или неформально. И я не исключаю, в дальнейшем она получит в американской администрации официальную должность», - сказал он.

Политик из Гренландии ранее обвинил США в неуважении из-за визита делегации на остров.