Пашинян назвал условие, при котором он не будет премьером Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не будет премьер-министром республики, если народ станет сопротивляться его решению прекратить "карабахское движение".

"Как премьер-министр Республики Армения я принял решение, что карабахское движение не должно продолжаться. Если народ Республики Армения будет против моего решения, то я не буду премьер-министром Республики Армения. Пока я остаюсь премьер-министром, это официальная позиция Республики Армения", - заявил он.

Пашинян обратился с призывом к армянам

Карабахским принято считать движение, начавшееся в 1988 году в Армении, которая еще была частью Советского Союза, и на идеологической основе которого страна провозгласила свою независимость в 1991 году. По сути, оно считается идеологией Третьей Республики Армения, целью которой было добиться отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана на основе права народа на самоопределение.