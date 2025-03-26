Рубио раскрыл следующий шаг США по вопросу решения конфликта на Украине

Соединенные Штаты проанализируют положения России и Украины по урегулированию конфликта и внесут на рассмотрение президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

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25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Трампа поставили перед выбором на Украине

Кроме того, США согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции. В-третьих, стороны согласовали запрет на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней с возможностью продления данного соглашения.

Кремль также высказался за то, чтобы третьи страны поддержали реализацию этих договоренностей, и подтвердил намерение России продолжать усилия по созданию «устойчивого мира».